3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü. Batman merkezli Mersin ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda; 3 adet tabanca, 39 adet şarjör, 759 adet namlu, 2 adet 9 milimetre fişek, 7 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet spiral makinası, 3 adet matkap, 2 adet mengene, 1 adet namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla, 1 adet CNC makinası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

