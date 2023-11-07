YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

07.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü. Batman merkezli Mersin ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda; 3 adet tabanca, 39 adet şarjör, 759 adet namlu, 2 adet 9 milimetre fişek, 7 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet spiral makinası, 3 adet matkap, 2 adet mengene, 1 adet namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla, 1 adet CNC makinası ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltıGaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltı
Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş olduAksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:04
İkindi
14:54
Akşam
17:19
Yatsı
18:36

Batman Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Kismet eczanesi
Merkez
Rezan eczanesi
Merkez
Mir eczanesi
Merkez
Gül eczanesi
Kozluk
Gap eczanesi
Merkez
Özen eczanesi
Sason
Sifa eczanesi
Gercus
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.