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3. İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu yapıldı

12.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maratonda bazı kadın koşucular "Şerife Bacı" kıyafeti giyerek temsili top mermisi taşıdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 3. İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu kapsamında 2 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi.

İsmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen koşuya her yaş grubundan vatandaşlar katılırken bazı kadın koşucular, Milli Mücadele döneminde İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı temsil eden kıyafetler giydi. Şerife Bacı'nın kıyafetleriyle yarışa katılan kadınlar omuzlarında temsili top mermisi de taşıdı.

Yarışmada erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye girenlere ödül verilirken tüm katılımcılara da İstiklal Madalyası'nı tasvir eden madalyonlar takıldı.

Halk koşusuna katılmak için İzmir'den gelen eski atlet Gazel Demiray'a (72) Şehit Şerife Bacı heykeli takdim edildi.

Demiray, çok duygulandığını belirterek, "Defalarca yurt içi, yurt dışı müsabakalara katıldım. Ama aldığım en güzel ödül bu. Bu yarışmaya 3. kez katılıyorum. Çok mutluyum. İnebolu, İstiklal Madalyası'nın verildiği yer." diye konuştu.

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