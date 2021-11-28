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3. İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı

28.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival kapsamında geziler, konserler düzenlenecek, Sefarad kültürüne ilişkin sergiler ve film gösterimleri yapılacak

İZMİR (AA) - İzmir'de Yahudilerin geçmişte yoğun olarak yaşadığı Havra Sokağı ve çevresindeki 17. yüzyıldan kalma sinagoglar, bugün başlayan ve 6 Aralık'a kadar sürecek 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

15. yüzyıldan itibaren İspanya'daki baskılardan kaçarak Osmanlı'ya sığınan Sefarad Yahudilerinin yerleştiği kentlerden biri olan İzmir'de, çok kültürlü yaşamın izleri Havra bölgesinde korunuyor.

İzmir'deki Sefarad kültürünü tanıtmak üzere düzenlenen festival, İzmir Musevi Cemaati Vakfı ve Konak Belediyesi sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında geziler, konserler düzenlenecek, Sefarad kültürüne ilişkin sergiler ve film gösterimleri yapılacak.

İzmir Yahudi Mirası Projesi ve festival direktörü Nesim Bencoya, AA muhabirine, Anadolu'da ve İzmir'de geçmişte çok kültürlü yaşam olduğunu, Havra'daki Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların dostluk ve huzur içinde yaşadığını aktardı.

Amaçlarının kaybolmakta olan bir kültürü yaşatmak olduğunu bildiren Bencoya, İzmir Yahudi Mirası Projesi kapsamında Havra çevresinde bulunan 9 sinagogun koruma altına alındığını kaydetti.

Bencoya, kültürlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 3 yıl önce İzmir Sefarad Kültür Festivali düzenlemeye başladıklarını dile getirdi.

- Sinagog gezisi için talep çok

Festivalin sinagog gezisiyle başladığını belirten Bencoya, "Geziye o kadar çok ilgi var ki bu bizi çok mutlu ediyor. Yüzlerce insan buraları gezmek istiyor ama yeterli rehberimiz olmadığı için sayıyı sınırlı tutmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Bencoya, festivalin önyargıların kırılması ve dostlukların kurulması için önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan özellikle de İzmir'den söz ederken çok sayıda medeniyetin yaşadığı çok kültürlü bölgelerden bahsediyoruz. Egemen kültürü Müslüman Türk kültürü olarak görüyorsak onun yanındaki kültürler de hayatın bir parçası olarak kabul edilmiş. Biz bunu güçlendirmek istiyoruz. İzmir bu konuda dünyaya Türkiye'ye örnek olabilir diye düşünüyoruz."

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