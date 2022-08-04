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3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı

04.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali" (BALLOON FEST ÜRGÜP), düzenlenen kortej ve konser programıyla başladı.

Ürgüp Belediyesince yapılan etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar festival alanına kadar yürüdü.

Kortejde, klasik otomobiller, ATV arazi motorları ve sıcak hava balon sepeti taşıyan araçlar da yer aldı.

Festival alanına gelindiğinde açılış kurdelesi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından kesildi.

Etkinlik, şarkıcı Ece Seçkin konseriyle devam etti. Konser programında, sıcak hava balon sepetleri ateşleme yaparak ışık gösterisi sundu.

Başkan Aktürk, gazetecilere, festivalin ilçe ve bölge turizmine katkı sunduğunu, etkinliğe şehir dışından katılanların konaklama tesislerinde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 24 firmanın desteğiyle etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Aktürk, "Dört gün boyunca sabahları balon uçuşu, akşamları konserlerle yoğun bir katılımın olmasını istiyoruz. Bizim temel amacımız bu festivallerin, bölgenin turizm zenginliğine katkı sunması. Bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkısını önemsiyoruz." dedi.

Festival kapsamında, yarın sabah sıcak hava balonları ilçe semalarında gösteri uçuşu yapacak.

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