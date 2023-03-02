3 kişi zar zor giydirdi! Heidi Klum'un soyunmasına kocası yardım etti

American's Got Talent jürisi ve model Heidi Klum, Billboard Women in Music 2023 gecesinde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren model herhangi bir frikik vermemek için 3 kişiyle birlikte hazırlandı.

Modeli 3 yardımcısı zar zor elbiseye soktu. "Küçük bir gezintiye çıkıyoruz, bu şeyin içinde nefes almak zor" diyen Heidi Klum "Normalde göğüs kaslarımı patlatabilirim... ama bunu burada yapamam' notuyla paylaşımlar yaptı.

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken model gecenin sonunda kocasına koşup hemen fermuarını açtırdı.

Genç eşinin yardım ettiği anları paylaşan Klum'a beğeni yağdı.





