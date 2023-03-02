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  4. 3 kişi zar zor giydirdi! Heidi Klum'un soyunmasına kocası yardım etti

3 kişi zar zor giydirdi! Heidi Klum'un soyunmasına kocası yardım etti

02.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billboard Women in Music 2023 gecesine katılan model Heidi Klum sarı elbisesinin içinde çok şık görünüyordu. Başarılı model 3 kişinin yardımıyla hazırlandı. Modele soyunurken ise genç kocası yardım etti.

American's Got Talent jürisi ve model Heidi Klum, Billboard Women in Music 2023 gecesinde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Sarı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren model herhangi bir frikik vermemek için 3 kişiyle birlikte hazırlandı.

Modeli 3 yardımcısı zar zor elbiseye soktu. "Küçük bir gezintiye çıkıyoruz, bu şeyin içinde nefes almak zor" diyen Heidi Klum "Normalde göğüs kaslarımı patlatabilirim... ama bunu burada yapamam' notuyla paylaşımlar yaptı.

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Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken model gecenin sonunda kocasına koşup hemen fermuarını açtırdı.

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Genç eşinin yardım ettiği anları paylaşan Klum'a beğeni yağdı.

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