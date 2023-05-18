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3 kuzen 34 kilo uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

18.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da durdurulan bir minibüste 34 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken yakalanan 3 kuzen tutuklandı.

3 kuzen 34 kilo uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Parak Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Minibüste hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramada köpeğin tepki verdiği yerden 34 kilo 350 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Minibüste bulunan 3 kuzen M., A. ve V.B. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerin alınmasının ardından ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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