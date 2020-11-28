3. Lig: Çarşambaspor: 1 - İçel İdman Yurdu: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup 11. hafta müsabakasında Çarşambaspor, İçel İdman Yurdu’nu 1-0 mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Aykut Sergin xxx, Emrah Akkaya xx, Samet Özkul xx
Çarşambaspor: Kadir xxx, Oğuzhan xxx , Kemal Sabri xxx, Veysel xxx (Metehan dk. 69 xx), Aykut xxx, Abdulkadir xxx, Murat xxx (Hasan dk. 87 ?), Erhan xxx, Selahattin xxx (Tugay dk. 88 ?), Muhammet Mustafa xxx, Abdulsamet xxx (Kaan dk. 86 ?)
İçel İdman Yurdu: Sertaç xxx, Burak Altıntaş x, Burak Bilgen xx, Aslan xx, Gökcan xx (Mahmut dk. 84 ?), Caner xx (Yaşar dk. 69 xx) Uğur xx, Tunahan xx, Özer xx, Fazlı xx (İsmail dk. 46 xx), Hakkı xx
Gol: Kemal Sabri (dk. 74) (Çarşambaspor)
Kırmızı kartlar: Kemal Sabri (dk. 90+1) (Çarşambaspor)