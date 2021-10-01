YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

01.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası girişinde Başkan Aksun tarafından karşılanan Korgeneral Türkgenci, Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.

Korgeneral Türkgenci ve kendisini makamında ağırlayan Aksun, daha sonra bir süre sohbet etti.

Aksun, Türkgenci'nin iadeiziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Aksun, Türkgenci'ye yöresel işçilikle yapılan bakır plaket verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyorDünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyor
Önce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişlerÖnce telefonunu çaldılar sonra aracını gasp ettiler! Böyle oyuna getirmişler
Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacakErzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:11
Öğle
12:17
İkindi
15:35
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.