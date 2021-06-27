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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

27.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'si Barış Pınarı, biri Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız, ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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