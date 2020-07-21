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3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 22:55 | Son Güncelleme

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı

İZMİR (AA) - 3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Avrupa ve Osmanlı saray müzikleri konseri ile başladı.

Festival kapsamındaki ilk konser Efes Antik Kenti Odeon'da gerçekleştirildi.

Avrupa ve Osmanlı saraylarında icra edilen eserlerin yer aldığı konserde İzmir Barok Orkestrası'na konuk solist sanatçılar Soprano Linet Şaol, Kontrtenor Tolga Siner, Bas Burak Bilgili ve perküsyon sanatçısı Bariton Hüseyin Tuncel eşlik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleştirilen konserde seyirciler arasındaki sosyal mesafeye ve maske takılmasına dikkat edildi.

- Seyirciyi sahne performansına katacaklar

Festival programı kapsamında 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek The Funtime of the Opera Konseri'nde, seyirciler de sahne performansına katılacak. İnteraktif konser, operanın eğlenceli yüzünü göstermeyi amaçlıyor.

Konserde sevilen ünlü aryalar, napolitenler ve türküler, seyircinin de katılımıyla seslendirilecek.

Programın sahne uyarlamasını da yapan Şef Musa Göçmen yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler Soprano Eylem Demirhan Duru, soprano Filiz Güneş, Mezzosoprano Ebru Kaptan, Tenor Muzaffer Soydan, Bariton Murat Duyan ve Bariton Cüneyt Ünsal'a eşlik edecek. Konser, İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'da gerçekleşecek.

3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin son programı 28 Temmuz'da Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

"7 Tenor" gala konserinde Şef Tulio Gagliardo yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde Caner Akın, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Koray Damcıoğlu, Bülent Külekçi ve Ari Edirne solist olacak.

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