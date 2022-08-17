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  4. 3 yılda 1000 bayiye ulaşmayı hedefleyen CarrefourSA "yola çıktı"

3 yılda 1000 bayiye ulaşmayı hedefleyen CarrefourSA "yola çıktı"

17.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiziksel mağazaların yanı sıra Carrefoursa.com ile dijitalden ve tekneleriyle denizden de hizmet sunan marka, bu kez de yola çıkan müşterileri için harekete geçti - CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum: - "Carrefour, 2023’te Türkiye’de 30, dünyada ise 60 yılını dolduracak. Bu önemli tecrübeyi, 'Doğrusu CarrefourSA’da' mottomuzla ülkemizin her noktasına ulaştırmak öncelikli amacımız"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bayilik hizmeti ile girişimcilere ve küçük esnafa destek vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Carrefour Grup ve Sabancı Holding iştiraki CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla sürdürdüğü büyüme hikayesini esnaf ve girişimcilerle güçlendiriyor.

Fiziksel mağazaların yanı sıra Carrefoursa.com ile dijitalden ve tekneleriyle denizden de hizmet sunan marka, bu kez de yola çıkan müşterileri için harekete geçti.

Son iki yıldır bayilik sistemiyle hizmet ağını genişleten CarrefourSA, artık akaryakıt istasyonlarındaki yerini alacağını açıkladı. Bu yeni girişimin ilk adresi ise Tekirdağ, Marmara Ereğlisi oldu.

- Yolda olanlara 7/24 CarrefourSA hizmeti

Yerli esnaf ve girişimciye destek olma politikasıyla market ağını genişletmeye devam eden CarrefourSA, mini konseptiyle büyüyeceği akaryakıt istasyonları bayilik sisteminin ilkinin açılışını gerçekleştirdi.

Marmara Ereğlisi’nde 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonunda yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki alanda hizmete başlayan CarrefourSA, öz markalı ürünlerin de dahil olduğu 2 bin 300 ürün çeşidiyle yoldaki müşterilerine ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, müşterilere doğru ürünü, doğru hizmet kalitesi ve fiyatla her noktadan temin etmeyi sürdürmek yolunda bir adım daha atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yeni market yatırımlarına devam ederken, küçük esnafı destekleyen bayilik sistemleriyle Türkiye’deki büyüme ivmelerini güçlendirdiklerini aktaran Batum, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcileri desteklemek amacıyla yola çıktığımız bayilik sistemimizle, müşterilerimizin bize en kolay şekilde ulaşmasını sağlarken, yerli girişimciye kârlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Bakkal ve küçük marketlerin yanı sıra bu sisteme akaryakıt istasyonlarını eklememiz, sistemin herkes tarafından ve her noktadan erişilebilirliği için önemli bir kırılma noktası. Bu önemli adım aynı zamanda 3 yıl sonunda 1000 bayiye ulaşma hedefimizdeki kararlılığımızı da ortaya koyuyor.

Kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler için bu sistem değerli bir fırsat. Carrefour, 2023'te Türkiye’de 30, dünyada ise 60 yılını dolduracak. Bu önemli tecrübeyi, 'Doğrusu CarrefourSA'da' mottomuzla ülkemizin her noktasına ulaştırmak öncelikli amacımız. Şu an bayilik sistemi ile Türkiye’nin 27 iline ulaştık. CarrefourSA olarak bugün 41 şehirdeyiz. Bu rakamı artırmaya ve daha fazla girişimciyi ailemizin bir parçası olarak konumlandırmaya odaklandık."

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