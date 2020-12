3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere ve üreticilere her zaman destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Amacımız şehrimizde atıl bir toprak kalmasın. Çiftçimize, üreticimize her zaman destek verdik. Bugüne dek üreticilerimize sulama boruları, mısır silaj makineleri, süt soğutma ve su tankı, ceviz soyma makineleri, buğday eleme makineleri hibe edip, sulama birliklerine destek verdik. Çiftçilerimizin üretimini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak işlerin altına imza attık. İnşallah şehrimiz tarımsal anlamda da parmakla gösterilen kentlerden biri olmaya devam edecek."