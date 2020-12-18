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3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.12.2020 13:34 | Son Güncelleme

‘Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi’ kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam etti.

‘Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi’ kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam etti. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli’de toplamda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak.
Denizli’nin Türkiye’de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi’ kapsamında bu yıl planlanan 40 bin ceviz fidanının dağıtımı ilçelerde devam etti. Çameli, Kale ve Tavas ilçelerinde başlayan ceviz fidanı dağıtımı Acıpayam, Serinhisar, Beyağaç, Çal, Bekilli, Çivril, Baklan, Buldan, Babadağ, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde yapıldı. Denizli’nin Türkiye’de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 2017’den bugüne dek 300 bin adet ceviz fidanı toprakla buluştu. Bu yılla birlikte Denizli’de toplamda 340 bin ceviz fidan toprakla buluşması sağlanacak.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere ve üreticilere her zaman destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Amacımız şehrimizde atıl bir toprak kalmasın. Çiftçimize, üreticimize her zaman destek verdik. Bugüne dek üreticilerimize sulama boruları, mısır silaj makineleri, süt soğutma ve su tankı, ceviz soyma makineleri, buğday eleme makineleri hibe edip, sulama birliklerine destek verdik. Çiftçilerimizin üretimini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak işlerin altına imza attık. İnşallah şehrimiz tarımsal anlamda da parmakla gösterilen kentlerden biri olmaya devam edecek."

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