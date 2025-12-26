Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

Salı günleri izleyicisinin karşısına çıkan Rüya Gibi dizisi son olarak 4. bölümüyle ekrana geldi. Rüya Gibi'nin final yapıp yapmayacağı merak edilirken Sina Koloğlu konuyu kaleme aldı.

Koloğlu köşe yazısında Rüya Gibi dizisi için 'Rüya Gibi, biraz toparlar gibi. Yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Yapım tarafı; 'Devam edecek çünkü zaten reytingler de onu gösteriyor, yayıncı kanalı zaten sonuna kadar arkasında duruyor, bütün oyuncular çok hevesli ve oynadıkları rolden, işten çok memnunlar inanılmaz birbirine bağlı, birbirini seven, çok pozitif bir ekip' dedi' yazdı.

Show TV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Rüya Gibi dizisi, izleyicileri İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks ve tehlikeli bir dünyaya taşıyor.

Başrollerinde yetenekli oyuncular Seda Bakan (Aydan) ve karizmatik isim Uğur Güneş'i (Emir) bir araya getiriyor.