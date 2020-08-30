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30 Ağustos coşkusunu Kütahyalı çocuklarla paylaştılar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.08.2020 19:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Eyüpsultan 30 Ağustos Zafer Bayramını Kütahyalı çocuklarla birlikte kutlayıp hediye dağıtımında bulundu.Başlattığı "İyilik Serüveni” ile farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüpsultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk’ün bu haftaki durağı 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkuyla kutlandığı illerden biri olan Kütahya oldu.

Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Eyüpsultan 30 Ağustos Zafer Bayramını Kütahyalı çocuklarla birlikte kutlayıp hediye dağıtımında bulundu.
Başlattığı "İyilik Serüveni” ile farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüpsultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk’ün bu haftaki durağı 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkuyla kutlandığı illerden biri olan Kütahya oldu. Nergis ve Öztürk Kütahyalı çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulundular.
Şube Başkanı Nergis, "Bizim amacımız sadece çocuklarımıza hediye dağıtımı değil, asıl amacımız onların sevincini paylaşıp mutluluklarına ortak olmak çünkü böyle olursa gönüllülük kavramı değerli kılınabilir" dedi.
Nergis, kendilerine manevi destekte bulunan Türk Kızılay Kütahya Şube Başkanlığı’na teşekkür etti.

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Kütahya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:42
Yatsı
21:04

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Arık Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
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