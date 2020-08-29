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‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konulu resim yarışması düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konulu resim yarışması düzenledi. Dereceye girmeye hak kazanan yarışmacılara ödülleri Başkan Şeniz Doğan tarafından verildi.
Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ konulu resim yarışmasının ödül töreni Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından takdim edildi. Başkan Doğan, katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür etti. Doğan, “Pandemi dolayısıyla maalesef 30 Ağustos coşkusunu, milli mücadele coşkusunu hep birlikte gerek çocuklarımızın okullarında gerek yapacağımız yürüyüşlerle kutlayamıyoruz. Tabi en önemlisi sizlerin sağlığı. Kısıtlı imkânlarla da olsa Merkezefendi Belediyesi olarak 30 Ağustos’u coşkuyla kutlamaya çalışacağız. Bunlardan ilki, farklı kategorilerde düzenlediğimiz resim yarışmasıydı. Bu anlamda yarışmaya katılan bütün çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel resimler var” dedi.
Ödüller sahiplerini buldu
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 6-9 yaş kategorisinde birinci Belinay Baloğlu, ikinci Rana Uybadın ve üçüncü Kerem Sarızeybek, 10-13 yaş kategorisinde birinci Başak Başer, ikinci Emine Zehra Tahtakın ve üçüncü Bilge Zeynep Açık, 14-17 yaş kategorisinde birinci Ceylin Cevriye Arslan, ikinci Ceylin Kaplan ve üçüncü Filiz Nisa Uzkaş oldu. Tüm kategorilerde birinci olan yarışmacılara bisiklet, ikinci olan yarışmacılara mini fotoğraf makinesi ve üçüncü olan yarışmacılara da kol saati hediye edildi.Yüzde 40 ve üzeri vatandaşların katıldığı ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ konulu resim yarışmasında ise birinci Betül Eskicioğlu, ikinci Melda Deniz ve üçüncü Deniz Bedir oldu. Birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncüye 750 TL ödül verildi.
Ayrıca resim yarışmasına katılan tüm yarışmacılara da çeşitli hediyeler verilecek. Hediyelerini almak isteyen katılımcılar Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne gelerek hediyelerini alabilecek.

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