30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Törende Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk anıtına çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundular.

Gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından şehitlik ziyareti yapıldı. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakılmasıyla program son buldu.



