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30 çiftçiye yüzde 75’i hibe destekli yem bitkisi dağıtıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Milas’ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.“Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Milas’ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Milas’ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.
“Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Milas’ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçiye, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Dağıtım için düzenlenen programa Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, Milas İlçe Müdürü Ali Parlu, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ve üreticiler katıldı.
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında Milas’ta bin 870 çiftçiye 86 bin 742 dekar alanı için toplam 6 milyon 742 bin 210 TL yem bitkisi desteği ödemesinin yapıldığını belirterek, “İl Müdürlüğümüzce, pamuk ekilişi yapılan alanlarda sonbaharda pamuk hasadından sonra, ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar oluşan ara dönemde yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini yanında, bu alanların değerlendirilerek ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacıyla uygun görülen arazilerde, Bakanlığımızca yüzde 75’i geçmemek üzere belirlenecek oranlarda hibe tohum desteği ve çiftçi katkısıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi için “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” hazırlanmış olup proje çerçevesinde Milas’ta pamuk üretimi yapan 30 çiftçimize toplam bin 245 dekar tarım arazisinde ekim yapmak üzere yüzde 75 hibe destekli 21 bin 913 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz” dedi.
Programa katılan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yapılan desteklemelerin önemli olduğunu belirterek, tarım arazilerinin yapılaşmasının önüne geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde yapılan barajların ve sulama kanallarının bir öneminin olmadığını ifade ederken, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, çiftçiye verilen her desteğin fark yaratacağını belirterek, “yem desteklemeleri süt üretim maliyetlerini de düşürecektir” dedi.
Dağıtılan yem bitkisi tohumlarının maliyetinin yüzde 25’lik dilimini üreticinin karşılayacağına dikkat çeken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, pandemi dönemindeki üretim çalışmalarına da değinerek, “Pandemi üretimin önemini bir kez daha bizlere gösterdi. Pandemi döneminde herkes için sokağa çıkma yasağı getirilirken, üreticilerimiz için bu yasak uygulanmadı. Bizler üretenin yanında olmayı asla bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.
Üreticilere “tarlalarınızı sakın satmayın” diyerek üretim alanlarına sahip çıkılması gerektiğini de belirten Saylak, “10 yıl sonra dünyada bir gıda krizi yaşanacak. Üretim alanlarınızı, topraklarınızı özellikle yapılaşma için sakın satmayın, sahip çıkın” dedi.
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini sürdürürken Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Eşref Arslan’a Milas’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Saylak, “Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini artık Ali Parlu yönetecek. O da benim gibi bu toprakların çocuğu. O da İl Müdürü gibi Muğla için koşturacak, katkı sağlayacak” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yem bitkileri tohumları üreticilere teslim edildi.

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