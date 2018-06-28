30 futbolcu ve 6 antrenöre futboldan men

Fransa Futbol Federasyonu, 2017/2018 sezonunda ‘bahis’ yasağına uymadıkları gerekçesiyle profesyonel liglerde yer alan 30 futbolcu ve 6 antrenöre men ve para cezası verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ‘bahis yasaklarına uyulmaması’ nedeniyle bu cezaların verildiği belirtildi.

Ceza alan oyuncular arasında kariyerinde Lille, Lyon, Nice ve Paris Saint Germain forması giyen Mathieu Bodmer de yer alıyor. Geçen sezon Amiens’de oynayan Bodmer 3 maçtan men ve 1500 Euro para cezası aldı.

Lyon takımında oynayan 19 yaşındaki genç kaleci Malcolm Barcola da ceza alan isimler arasında yer alıyor. (Skor)

