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Burak Yılmaz'dan "Hakemler dosyası" açıklaması! "Devlet girdi bu işin içine"

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sürecin artık devletin dahil olduğu bir noktaya geldiğini belirterek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Burak Yılmaz'dan "Hakemler dosyası" açıklaması! "Devlet girdi bu işin içine"
Burak Kavuncu

Trendyol 1. Lig'de Gaziantep FK deplasmanına hazırlanan Çorum FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, takımın hedeflerinden Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye, "Hakemler dosyası" soruşturmasından eski takımı Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"SAHADA BABAMI TANIMAM"

Burak Yılmaz dan "Hakemler dosyası" açıklaması! "Devlet girdi bu işin içine" 1

Çorum FK'da iyi oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduklarını ancak henüz tam anlamıyla takım olamadıklarını belirten Burak Yılmaz, oyun anlayışını zaman içerisinde oyuncularına aktarmak istediğini söyledi.

Başkan Savaş Balçık ile yaptığı görüşmelerde hedeflerinin örtüştüğünü ifade eden Yılmaz, Çorum FK'yı uzun vadeli bir proje olarak gördüğünü dile getirdi.

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile A Milli Takım'da birlikte oynadığını hatırlatan Yılmaz, iki futbolcunun kendisini çok iyi tanıdığını belirterek, "Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, takımındaki tüm oyuncuların kendisi için değerli olduğunu ve hedeflerinin hep birlikte bir aile ortamı oluşturmak olduğunu kaydetti.

BURAK YILMAZ'DAN "HAKEMLER DOSYASI" MESAJI

Burak Yılmaz dan "Hakemler dosyası" açıklaması! "Devlet girdi bu işin içine" 2

Geçmişte hakem atamaları konusunda yaptığı eleştiriler hatırlatılan Burak Yılmaz, bu konuyla ilgili artık konuşmak istemediğini söyledi.

Yılmaz, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum" dedi.

Sürecin artık farklı bir boyuta taşındığını belirten Çorum FK Teknik Direktörü, "Burada yorum yapmanın bir anlamı yok çünkü devlet girdi bu işin içine. Yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ESKİ AİLEMİZLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Burak Yılmaz dan "Hakemler dosyası" açıklaması! "Devlet girdi bu işin içine" 3

Çorum FK'nın başındaki ilk maçında daha önce çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Burak Yılmaz, eski kulübüne duyduğu bağlılığı da dile getirdi.

Gaziantep'te çok değerli günler geçirdiğini ve önemli dostluklar kurduğunu belirten Yılmaz, buna rağmen yeni takımıyla galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Bugün şu anki yeni ailem burası" diyerek sözlerini tamamladı.

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