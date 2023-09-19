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30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

19.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner ve şarkıcı Belkıs Özener'e verildi.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 5 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl Alltın Koza Film Festivali'nde çok heyecanlandığını, festivalin yenilikçi filmler yapan sanatçılara her zaman destek verdiğini anlattı.

Karalar, şöyle konuştu:

"Sinema öyle bir şey ki dünyada ne kadar dil var bilmiyorum, her ülke hatta her ülkenin içinde farklı farklı dilleri vardır. Ama sinemanın dili evrenseldir ve sinemayı da büyük sanat yapan da budur. Birleştirici bir gücüdür sinemanın. Adana o kadar sanatsever ki o kadar sanata düşkün ki o kadar seçici ki Adana sanatçı üretmede çok kadar zengin bir kent. Festivalin emeğe bakışı çok farklı. Dolayısıyla bu yılki emek ödüllerini sinemaya, sanatımıza çok emek veren yılların emekçileri, yılların sanatçıları Belkıs Özener ve Ahmet Soner'e takdim ettik."

Karalar, festivale katkı veren, bugüne kadar kendilerine destek veren sanatçılara ve Adanalılara teşekkür etti.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar'ın konuşmasının ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, şarkıcı Belkıs Özener ise oyuncu Binnur Kaya'nın elinden ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından Candan Erçetin konser verdi.

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