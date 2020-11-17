YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. 30 yıldır ekilmiyordu, şimdi pekmezini yapıyorlar!

30 yıldır ekilmiyordu, şimdi pekmezini yapıyorlar!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 17.11.2020 08:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
30 yıldır ekilmiyordu, şimdi pekmezini yapıyorlar!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Gökhan Öner, babası Kadir Öner ile birlikte aile büyüklerinin yıllar önce yaptığı, ancak son 30 yıldır unutulmaya yüz tutan şeker kamışı pekmezini yapabilmek için kamışların suyunu sıkan bir makine tasarladı. Şeker kamışı eken mahalle sakinleri, atölyeye gelerek burada kamışların suyunu sıktırdı, pekmez yaptırdı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Gökhan Öner ve babası Kadir Öner, şeker kamışını sıkmak için makine yaptı. Vatandaşlar, şeker kamışlarını makinede sıkarak, pekmez yaptı. Sıkılan suyu odun ateşinde kaynatarak pekmez yapan vatandaşlar, uzun zaman sonra kendilerine çocukluk günlerini hatırlatan baba ve oğluna teşekkür etti.

30 SENEDİR EKİLMİYORDU

Köylülerin bugüne kadar kamışı sıkacak aletleri olmadığı için ekim de yapmadıklarını belirten Gökhan Öner, "Babam ile geliştirdiğimiz kamış pekmezi makinesini hızlandırılmış bir şekilde yaptık. Bu kamış 30 senedir ekilmiyordu. Bu makineyi yaparak, insanlara kamış pekmezini hatırlattık ve şu an Kaynarca’da kamış pekmezi her hanede yapılıyor. Bu hizmetten herkes memnun, organik ve doğal bir şekilde besleniyorlar" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor! Cinsel yaşamı...Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor! Cinsel yaşamı...
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Yasak Elma'ya damga vuran ölüm sahnesi! Diziye böyle veda etti

Yasak Elma'ya damga vuran ölüm sahnesi! Diziye böyle veda etti

Bu patates yağda kızartılmadan çıtır çıtır oluyor

Bu patates yağda kızartılmadan çıtır çıtır oluyor

Yiyen şifa buluyor, satan para kazanıyor! Sezonu açıldı...

Yiyen şifa buluyor, satan para kazanıyor! Sezonu açıldı...

Mantı tutkunları mutfağa! Dünya mutfaklarından 6 farklı mantı tarifi!

Mantı tutkunları mutfağa! Dünya mutfaklarından 6 farklı mantı tarifi!

Reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Reyhan şerbeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor! Cinsel yaşamı...

Bu gıdalar hızlı ve güçlü sinyal gönderiyor! Cinsel yaşamı...

Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!

Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!

Her derde deva! Doğal antibiyotik soğan kebabı kapış kapış

Her derde deva! Doğal antibiyotik soğan kebabı kapış kapış

Koronavirüs sonrası ilgi arttı: Antibiyotik görevi görüyor

Koronavirüs sonrası ilgi arttı: Antibiyotik görevi görüyor

Yiyen şifa buluyor, satan para kazanıyor! Sezonu açıldı...

Yiyen şifa buluyor, satan para kazanıyor! Sezonu açıldı...

Salep soğanı nedir ve ne işe yarar?

Salep bitkisinin faydaları nelerdir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.