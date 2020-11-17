30 yıldır ekilmiyordu, şimdi pekmezini yapıyorlar!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Gökhan Öner ve babası Kadir Öner, şeker kamışını sıkmak için makine yaptı. Vatandaşlar, şeker kamışlarını makinede sıkarak, pekmez yaptı. Sıkılan suyu odun ateşinde kaynatarak pekmez yapan vatandaşlar, uzun zaman sonra kendilerine çocukluk günlerini hatırlatan baba ve oğluna teşekkür etti.

30 SENEDİR EKİLMİYORDU

Köylülerin bugüne kadar kamışı sıkacak aletleri olmadığı için ekim de yapmadıklarını belirten Gökhan Öner, "Babam ile geliştirdiğimiz kamış pekmezi makinesini hızlandırılmış bir şekilde yaptık. Bu kamış 30 senedir ekilmiyordu. Bu makineyi yaparak, insanlara kamış pekmezini hatırlattık ve şu an Kaynarca’da kamış pekmezi her hanede yapılıyor. Bu hizmetten herkes memnun, organik ve doğal bir şekilde besleniyorlar" dedi.

(DHA)

