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30 yıllık tarih öğretmeni okulda kalp krizi geçirdi, Öğretmenler Günü’nde hayatını kaybetti

28.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde okulda ders sonrası kalp krizi geçiren 30 yıllık tarih öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hayatını kaybetti.

Öğretmenin son anları ise saniye saniye görüntülendi.
Kozan’daki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ders çıkışı rahatsızlanan ve okuldaki güvenlik görevlisinden aracını kullanamayacağını söyleyerek hastaneye götürmesini isteyen 30 yıllık tarih öğretmeni Halil İbrahim Kaplan, Kozan Devlet Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine Adana’ya sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hayatını kaybederek mesai arkadaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri, cenazede Kaplan’ın iki oğlunu ve eşini de yalnız bırakmadılar. Öğretmenin son görüntüleri ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Öğretmeni hastaneye götüren güvenlik görevlisi Cengiz Dağlı, "Ben o gün okul bahçesinde iken Halil İbrahim hocam merdivenden indi, selam verdi. Ardından ’Beni hastaneye götürür müsün?’ dedi. Yolda ’Neyin var hocam?’ diye sorduğumda ’Hastaydım ilaç kullanıyordum, o dokundu herhalde’ dedi. O ara bir göğsünü tuttu, ’Kolum uyuştu’ dedi. Ardından hastanede ilk müdahale yapıldı sevk edildi ve acı haberini aldık, çok üzüldük” diyerek yaşadıklarını aktardı.

  1. sınıf öğrencisi Sude Güven, “Hiç beklemiyorduk. Çok değer verdiğimiz bir öğretmendi. Son dersinde çok sakindi, hiç böyle düşünmemiştik. Çok üzüldük. Acımız çok büyük” diye konuştu.
    Kaplan’ın öğrencilerinden Elif Naz ise öğretmenlerinin vefat etmeden önce derslerine girdiğini anlatarak, "Derste çok sakindi ama bembeyazdı, biz hiç tahmin etmedik. Çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdi. Çok severek ders anlatır, çok severek dersini dinlerdik. Acımız çok büyük, çok üzgünüz” dedi.

Okul Müdürü Levent Tetik, uzun yıllar birlikte görev yaptıkları mesai arkadaşlarını Öğretmenler Günü’nde kaybetmenin büyük acısını yaşadıklarını kaydederek, “Çok üzgünüz, en mutlu günde en hüzünlü günü yaşadık. Öğretmenlerimize aldığımız çiçeklerimizi bile dağıtamadık. 40 yıllık bir dostluğumuz vardı. Kalp krizi geçirmeden 10 dakika önce ’Bir kalbine baktır, hastaneye git’ demiştim. Halil İbrahim hocamı tüm eğitim camiası çok severdi. Öğrencileri, öğretmenler çok severdi. 30 yıllık öğretmendi. Çok şakacı, neşeli, iyi bir insandı. Sağlık durumu genel olarak iyiydi aslında ama çok ani oldu, üzüntümüz çok büyük” diye konuştu.

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