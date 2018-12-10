300 yaşındaki hayaletle evlenen kadından ayrılık açıklaması

İrlanda'nın doğu kıyısında bulunan Drogheda kasabasında yaşayan 46 yaşındaki Amanda Teague, 1700'lü yıllarda idam edilen ve bu yılın başlarında evlendiği Jack isimli Haitili korsan hayaletinden ayrıldığını duyurdu.

300 yıl önce açık denizlerde korsanlık yapan, daha sonra da yakalanıp idam edildiği bilinen Jack isimli Haitili bir korsanın hayaletiyle evlenen Drogheda, düğünü İrlanda kıyılarındaki uluslararası sularda bir teknede düzenlemişti. The Irish Mirror'da yer alan habere göre evliliğin üzerinden daha bir yıl geçmeden 'çift' ayrıldı.

Sosyal medyada hayaletten ayrıldığını duyuran Drogheda, "Herkesin, evliliğimin bittiğini bilme zamanı geldiğini hissediyorum" diye yazdı.

Zamanı gelince her şeyi açıklayacağını belirten Drogheda, "Şimdilik söylemek istediğim tek şey, ruhani varlıklara bulaşırken çok dikkatli olmalısınız, öylesine bulaşacağınız bir şey değil" diye ekledi.

Karayip Korsanları filminin hayranı Drogheda, daha önce Johhny Depp'in canlandırdığı Kaptan Jack Sparrow'a benzmek için 4.000 sterlin harcadığını söylemişti.

