31 güvenlik kamerası incelendi, akaryakıt hırsızı yakalandı

Antalya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 31 ayrı güvenlik kamerası izlenerek, iş makinelerinden akaryakıt çalan şüpheli yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son zamanlarda meydana gelen iş makinesinden akaryakıt hırsızlıkları ile ilgili olarak, Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca bölgede asayiş timleri ve özel timler görevlendirildi. Son olarak farklı tarihlerde Büğüş Mahallesi’nde A.Y.’ye ait iş makinesinde ve Yumaklar mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı meydana geldi.

Tüm bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tüm bölgede geniş çaplı inceleme ve araştırmaları başlattı. Her iki bölgede tespit edilen tüm bulgular değerlendirilerek Merkez ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde toplam 31 ayrı güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda her iki olayın şüphelisinin M.B. isimli şahıs olduğu ve Kia Rio marka beyaz renkli araç kullandığı tespit edildi.