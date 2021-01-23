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  4. 32. Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

32. Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

23.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Ulusal Yarışmalar ve Proje Geliştirme Desteğine yapılacak başvuruların 1 Mart'tan itibaren alınacağı Festivalde, klasik filmlerin yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasından en yeni örnekler, sinemaseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 32.'si düzenlenecek Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak.

Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalde, klasik filmlerin yanı sıra Türkiye ve dünya sinemasından en yeni örnekler sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin afişi, tasarım öğrencileri ve sanatçılarına açık çağrıyla yapılacak yarışma sonucu seçilecek.

Festivalin "Ulusal Yarışmalar" bölümü, uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışacak 2020-2021 yapımı filmlerin Ankara galalarına ev sahipliği yapacak, Türk sinemasının yenilikçi projelerini keşfeden "Proje Geliştirme Desteği" ise ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayacak.

Festivalin özel seçkilerle yeni ve klasik filmleri buluşturan "Dünya Sineması" bölümü, yılın önemli festivallerinden ödüllerle dönmüş filmlerin gösterildiği "Festivallerden" bölümü ve usta yönetmenleri filmleriyle hatırlayan "Anısına" bölümleri de bu yıl film tutkunlarının karşısına çıkacak.

- Başvurular 1 Mart'ta başlıyor

32. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Yarışmalar ve Proje Geliştirme Desteğine yapılacak başvurular, 1 Mart'tan itibaren alınacak.

Festival ile ilgili gelişmeler ve yarışma başvuruları, "filmfestankara.org.tr" adresi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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