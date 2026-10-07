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32 yıllık F1 aşkı pistte gerçek oldu! Massa İstanbul Park'ta

Felipe Massa, Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtımları kapsamında İstanbul Park'ta 32 yıllık F1 tutkunu Levent Karadöl ile piste çıktı.

32 yıllık F1 aşkı pistte gerçek oldu! Massa İstanbul Park'ta
Emre Şen

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta unutulmaz bir sürprize imza attı. Massa, 32 yıldır Formula 1'i takip eden görme engelli Levent Karadöl ile piste çıkıp tur attı.

İSTANBUL PARK'TA SÜRPRİZ BULUŞMA

Ankara'da yaşayan Levent Karadöl, çocukluk hayalini andıran bir fırsatı yakaladı. Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atan Karadöl, pistte unutulmaz dakikalar yaşadı.

ARAÇLARI MOTOR SESİNDEN TANIYOR

Formula 1 hayranlığıyla bilinen Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu ayırt edebiliyor. Yıllardır yarışları takip eden tutkulu hayranı için İstanbul Park'taki tur, özel bir anıya dönüştü.

"İNANILMAZ BİR SÜRPRİZ"

Yaşadığı deneyimi anlatan Karadöl, 32 yıldır Formula 1'in peşinden gittiğini, dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa bile bu kadar sevinemeyeceğini söyledi. Karadöl, yaşananları "İnanılmaz bir sürpriz" sözleriyle özetledi.

İSTANBUL PARK'IN EN BAŞARILI İSMİ MASSA

Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008'de üst üste üç kez Türkiye Grand Prix'sini kazanan pilot olarak pistin en başarılı ismi. Brezilyalı yıldızın Formula 1'deki ilk pole pozisyonu ve ilk galibiyeti de 2006'da İstanbul Park'ta geldi.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 2027'den 2031'e kadar en az beş sezon boyunca yeniden İstanbul Park'ta yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TGA tarafından hazırlanan "Catch It If You Can" tanıtım filmi ise GoTürkiye'nin dijital kanallarında 64 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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