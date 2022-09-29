33. IASGO Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Genel Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği-International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) Dünya Kongresi, İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 4 gün devam edecek kongrede, dünyanın birçok yerinden alanında uzman doktor ve araştırmacı, kanserle mücadelede yeni teknikler, tıp alanındaki buluşlar ve gelişmeleri ele alacak.

Başkanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Dulundu ve Onkolog Prof. Dr. Faysal Dane'nin yaptığı kongrede, multidisipliner klinik çalışmaları içeren tüm bilimsel oturumlar, soru-cevap, tartışma ve gerçek vaka örnekleri ile ele alınacak.

Katılımcılar, laparoskopik ve robotik cerrahi gibi alanlarda en yeni teknoloji ve güncel metotları workshop ve kurslarla deneyimleyecek.

Pandemi sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek kongre, aynı zamanda uluslararası önemli merkezlerin pek çok kanser türünde yeni ortaya çıkan ve umut vadeden tedavilerin tartışılması açısından da tıp dünyası için önem arz ediyor.

Prof. Dr. Dulundu, AA muhabirine, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen kongreye dünyanın farklı yerlerinden kendi alanlarında uzman 100'den fazla yabancı konuşmacının katıldığını söyledi.

Dulundu, oturumlarda karaciğer, safra kesesi ve pankreas gibi kanser türlerinde son cerrahi ve onkolojik gelişmelerin tartışılacağını ve bilgi alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

- Obezite, karaciğer nakli, robotik cerrahi ve immunoterapi konuları ele alındı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin de paydaşı olduğu kongre kapsamındaki ilk oturumlarda, bariatrik ve metabolik cerrahi ile obezite tedavisinde kullanılan medikal tedaviler ele alındı. Bu konuda birçok başarıya imza atmış genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Aziz Sümer, Prof. Dr. Ömer Günal, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Halil Coşkun da konuşmalarıyla konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kongrenin bir oturumunda karaciğer nakli ve nakil sonrasındaki süreç ele alınırken, diğer oturumda da robotik cerrahide gelinen son nokta tartışıldı.

Kanserin yeni sistemik tedavi yöntemlerinden biri olan immunoterapi ve hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmayı amaçlayan birçok tedavi türü de farklı ülkelerden gelen katılımcıların katkılarıyla değerlendirildi.

