YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 33. IASGO Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

33. IASGO Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

29.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33. IASGO Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

33. IASGO Dünya Kongresi İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Genel Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği-International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) Dünya Kongresi, İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 4 gün devam edecek kongrede, dünyanın birçok yerinden alanında uzman doktor ve araştırmacı, kanserle mücadelede yeni teknikler, tıp alanındaki buluşlar ve gelişmeleri ele alacak.

Başkanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Dulundu ve Onkolog Prof. Dr. Faysal Dane'nin yaptığı kongrede, multidisipliner klinik çalışmaları içeren tüm bilimsel oturumlar, soru-cevap, tartışma ve gerçek vaka örnekleri ile ele alınacak.

Katılımcılar, laparoskopik ve robotik cerrahi gibi alanlarda en yeni teknoloji ve güncel metotları workshop ve kurslarla deneyimleyecek.

Pandemi sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek kongre, aynı zamanda uluslararası önemli merkezlerin pek çok kanser türünde yeni ortaya çıkan ve umut vadeden tedavilerin tartışılması açısından da tıp dünyası için önem arz ediyor.

Prof. Dr. Dulundu, AA muhabirine, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen kongreye dünyanın farklı yerlerinden kendi alanlarında uzman 100'den fazla yabancı konuşmacının katıldığını söyledi.

Dulundu, oturumlarda karaciğer, safra kesesi ve pankreas gibi kanser türlerinde son cerrahi ve onkolojik gelişmelerin tartışılacağını ve bilgi alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

- Obezite, karaciğer nakli, robotik cerrahi ve immunoterapi konuları ele alındı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin de paydaşı olduğu kongre kapsamındaki ilk oturumlarda, bariatrik ve metabolik cerrahi ile obezite tedavisinde kullanılan medikal tedaviler ele alındı. Bu konuda birçok başarıya imza atmış genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Aziz Sümer, Prof. Dr. Ömer Günal, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Halil Coşkun da konuşmalarıyla konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kongrenin bir oturumunda karaciğer nakli ve nakil sonrasındaki süreç ele alınırken, diğer oturumda da robotik cerrahide gelinen son nokta tartışıldı.

Kanserin yeni sistemik tedavi yöntemlerinden biri olan immunoterapi ve hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmayı amaçlayan birçok tedavi türü de farklı ülkelerden gelen katılımcıların katkılarıyla değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:
Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildiTrabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktıTrabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.