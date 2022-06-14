36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, "Çiftçilerin ödemesi gereken primin yüzde 50’si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin yüzde 67’ye varan kısmı, Gelir Sigortası'nda yüzde 60’ı ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda 2022 yılına özel olarak primin yüzde 70’i devlet tarafından karşılanmaktadır." dedi.

TARSİM ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi (AIAG) ikinci gününde devam ediyor. Ana teması "Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümler" olarak belirlenen kongreye, 5 kıta, 30 ülkeden 300'e yakın misafir katıldı.

TARSİM Genel Müdürü Günal, kongrede yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli küresel sorunlarından biri olduğunu, aynı zamanda orta ve uzun vadeli sonuçları itibarıyla tüm canlıların yaşamını riske atan ve insan hayatının devamlılığı için gerekli olan tarıma da olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.

Günal, son yıllarda küresel ısınma ve iklimsel değişimlerin, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve çeşitli risklerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de de tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Bu alandaki devamlılığın sağlanmasının ancak tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu risklerin yönetilmesi için de tarım sigortası olmazsa olmazdır. Ülkemizde uygulanan tarım sigortaları sistemi devlet destekli bir sistemdir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibarıyla devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanımızın kararı ile belirlenmektedir. Çiftçilerin ödemesi gereken primin yüzde 50’si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin yüzde 67’ye varan kısmı, Gelir Sigortası'nda yüzde 60’ı ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda 2022 yılına özel olarak primin yüzde 70’i devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sistemin kuruluşundan itibaren prim üretiminde ve tazminat ödemelerinde önemli artışlar kaydedilmiştir. Sistemin başlangıcı olan 2006 yılında 4,4 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılında 4,8 milyar TL’ye ulaşmış olup bugüne kadar ise 23 milyar TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleşmiştir. 2021 yılında çiftçilerimize gerçekleştirilen tazminat ödeme tutarı ise 2,7 milyar TL olmuştur. Sigortalılık oranları da sistem öncesinde binde 5 oranında iken, TARSİM Sistemi ile birlikte yıllar itibarıyla artış göstermiş, son 2 yılda ise adeta sıçrama yaşanmıştır."

- "Kuzey Makedonya ve Özbekistan’a da rehberlik edeceğiz"

Serpil Günal, TARSİM olarak, sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak üzere, yeni teknolojileri çiftçilerle buluşturmak üzere yoğun bir çaba sarf ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda süreçlere, hız ve verimlilik kazandırmak üzere çok sayıda uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Günal, son yıllarda yurt dışına yönelik temasları da arttırdıklarını söyledi.

2020 yılında Azerbaycan ile tarım sigortaları alanında imzaladıkları iş birliği niyet beyanının ardından kardeş ülke Azebaycan’a bu alanda rehberlik ettiklerini hatırlatan Günal, "Agrar Sigorta Fonu’nun kuruluşuna katkılar sağladık ve halen de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’a da rehberlik edeceğiz. Sistem bu anlamda örnek alınırken, örnek teşkil eden; derin tecrübesini ve bilgi birikimini diğer sistemlerle de paylaşan bir noktaya ulaşmıştır." diye konuştu.

Kongre çerçevesinde, tarım sigortaları uygulamalarında ülkelerin karşılaştıkları sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, iklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği gibi konular üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendiriliyor.

36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi, yarın sona erecek.

