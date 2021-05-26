37 yaşındaki Fernando Torres, futbola geri dönüyor

İspanya'nın efsane golcüleri arasında yer alan Fernando Torres, futboldan ayrı kalmaya dayanamadı. 37 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında bıraktığı futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

İSPANYA'DA ZİRVE YAPTI

Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giyen İspanyol golcü, kulüp kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. Fernando Torres, son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’nun kadrosunda yer alıyordu.

Torres milli takım kariyerinde ise 110 kez İspanya forması giyerken 38 gol attı ve ülkesiyle 2 Avrupa Şampiyonası 1 de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.



