3D kuralını uygulayan kısa sürede iğne ipliğe dönüyor!

Kilo problemi yaşayan kişilerin, bir yılda ortalama 16 kez diyet girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Kilo problemi yaşayan bin kişi ile yapılan araştırmada, kişilere 1 yıl içerisinde kaç kez diyet yaptıkları sorulduğunda 16 cevabı alınmış. Bir insan 16 kez diyete başlıyor ve bırakıyor. Çünkü sürdürülebilir beslenme şekli olmuyor. Kişiler diyeti bıraktığında her zaman daha fazla kiloyla karşı karşıya kalıyor. Burada kişileri diyet mantığından kurtarıp, doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak, kendi kendine kilo kontrolü yapabilmelerini oluşturmak üzere davranış yöntemlerini oluşturmak gerekiyor. Bunun için de yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evimize kilo kilo sebze meyve alıp yığmayalım. Pazara gidip her şeyden kilo kilo alıyoruz. Yiyecekleri sayarak eve almalarını tavsiye ediliyor.

'DAHA KÜÇÜK TENCERELERDE ÖĞÜNLÜK YEMEK PİŞİRİN'

İnsanlara çok fazla yiyecek ikram ediyoruz ve yemediklerinde kırılıyoruz. Bu önerilerde bulunalım ama ısrar da etmeyelim. Yemekleri pişirirken çok büyük miktarda pişiriyoruz ardından bunun bitmesi için de sürekli atıştırmaya başlıyoruz. Daha küçük tencerelerde, öğünlük yemekler pişirelim. Az az, sık sık, sürekli yeme fikrinden kurtulmak gerekiyor. Yemek bir ihtiyaç; acıkıyorsanız yiyin, acıkmıyorsanız yemeyin. Herkes kendi metabolizmasını dinlesin ve ezberden ziyade, kendimizi çözümleyelim.

3D VE 2G KURALINI UYGULAYIN

Birisi ikramda bulunduğunda 3D ve 2G kuralını uygulayalım. Bu kural, ‘Dur, düşün ve davran’ ardından da ‘Gerçekten Gerekli mi?’ diye soralım. Her gördüğümüzü düşünmeden yersek sağlığımızı kaybederiz. Her öğünde mutlaka bol yeşillikli salata, yoğurt, haşlanmış ya da közlenmiş bir çeşit sebze olmalıdır. Turp, havuç gibi kök sebzeleri çiğden dilimleyerek, üzerine limon sıkarak yemekten önce yiyerek daha sağlıklı beslenebiliriz. Böylelikle ana yemekteki yağlı, kalorili, salçalı yemeklere olan ihtiyacımız azalır. Olmazsa olmaz, bu üçlü olmalıdır.



