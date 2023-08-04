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  4. 4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Tomb Raider, Şaban Oğlu Şaban, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Tomb Raider, Şaban Oğlu Şaban, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

04.08.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Tomb Raider, Şaban Oğlu Şaban, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki,4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Tomb Raider, Şaban Oğlu Şaban, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 4 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Tomb Raider, Şaban Oğlu Şaban, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 4 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları...

4 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (28 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 DUY BENI STAR TV
3 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
4 FOX ANA HABER FOX
5 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1
6 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 DUY BENI (OZET) STAR TV
10 MACCABI NETANYA-MEDIPOL BASAKSEHIR UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
3 FOX ANA HABER FOX
4 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1
5 DUY BENI STAR TV
6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
7 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D
10 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (TKR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI SHOW TV
3 FOX ANA HABER FOX
4 SENI KALBIME SAKLADIM TRT 1
5 DUY BENI STAR TV
6 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D
7 BABA PARASI (T.S) ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
9 GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI (TKR) SHOW TV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV


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