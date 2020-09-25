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4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır" - "Bu yıl pandemiye rağmen sebze ve meyve ihracatımız yüzde 29 artmıştır"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, güvenli turizm sertifikasıyla gösterilen başarı sayesinde kentin 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Çetin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla ATSO olarak webinar üzerinden düzenledikleri "4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nde konuştu.

Önceki yıllarda salonlarda yaptıkları toplantıyı, artık sanal ortamda düzenlediklerini belirten Çetin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Turizm alanında Antalya'nın önemine işaret eden Çetin, "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız azalmıştır." diye konuştu.

Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakın olduğunu vurgulayan Çetin, kentti turizm ve turizme bağlı işletmeler için desteklerin 2021 sonuna kadar sürdürülmesini önerdi.

Devletin ve bankaların sektör ve işletmelerin tamamına destek vermesinin zor olduğunu anlatan Çetin, illerin, sektörlerin ve işletmelerin durumunun dikkate alınarak, seçici olarak desteklenebileceğini kaydetti.

- "İhracat yaptığımız ülke sayısı 161'e çıktı"

Çetin, tarım sektöründe üretim ve ihracatın arttığını ancak gelir artışının girdi maliyetlerinin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Ekonomide yeni normalin bir şartının dijital dönüşüm olduğuna dikkati çeken Çetin, dijital dönüşümde başarılı ekonomilerin ve işletmelerin bu dönemden daha hızlı ve güçlü çıkacağını kaydetti.

Çetin, KOBİ'lere asıl çözümün kredi ve KDV indirimi değil, inovasyon, dijital dönüşüm, markalaşma ve insan kaynağına yatırım olduğunu anlatmak gerektiğini bildirdi.

Verilen desteklerle geçen yıl ihracat yaptıkları ülke sayısının 161'e çıktığını vurgulayan Çetin, "Bu yıl pandemiye rağmen sebze ve meyve ihracatımız yüzde 29 artmıştır." dedi.

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