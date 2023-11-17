4 ay önce evlenmişlerdi! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin müjdeli haberi böyle duyurdu

Oyuncu Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin olmuştu.

Dört yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğününe katılanlar arasında Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Ayhan Taş-Esin Taş ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.

Takipçileri, ünlü çifte sosyal medyada; "Çok güzel bir haber, sağlıkla kucağınıza almanız nasip olsun", "Ahmet Kural'ı böyle mutlu görmek ne güzel" ve "Hep mutlu olun, çok yakışıyorsunuz" şeklinde mesajlar geldi.







