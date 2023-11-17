MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 ay önce evlenmişlerdi! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin müjdeli haberi böyle duyurdu

4 ay önce evlenmişlerdi! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin müjdeli haberi böyle duyurdu

17.11.2023 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden, hayranlarını sevindiren haber geldi. Ünlü çift bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları bir paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitleri usta oyuncu Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin olmuştu.

Dört yıldır aşk yaşayan ünlü çiftin düğününe katılanlar arasında Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Ayhan Taş-Esin Taş ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.

ahmet kural 1

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

ahmet kural 2

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, kısa sürede 34 bine yakın beğeni aldı.

ahmet kural 3

Takipçileri, ünlü çifte sosyal medyada; "Çok güzel bir haber, sağlıkla kucağınıza almanız nasip olsun", "Ahmet Kural'ı böyle mutlu görmek ne güzel" ve "Hep mutlu olun, çok yakışıyorsunuz" şeklinde mesajlar geldi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine çok cesur! İddialı pozlarını peş peşe paylaştı Yine çok cesur! İddialı pozlarını peş peşe paylaştı
Gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! Gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı!
MasterChef'te gerginlik! Tahsin sonunda patladı: "Aynısını yaptın, annem deme bana!"MasterChef'te gerginlik! Tahsin sonunda patladı: "Aynısını yaptın, annem deme bana!"
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Oyuncu sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi

Asgari ücret maratonu başlıyor! Gözler Aralık ayına çevrildi

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Nafaka almayınca bebeğini dövdü! Görüntüleri eski eşine gönderdi

Nafaka almayınca bebeğini dövdü! Görüntüleri eski eşine gönderdi

'Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' için "acilen çözüm üretilmeli" raporu!

'Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü' için "acilen çözüm üretilmeli" raporu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.