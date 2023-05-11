4 aylık kaza bilançosu; 782 can kaybı

2023’ün Ocak-Nisan döneminde ülke genelinde meydana gelen 159 bin 132 kazada 782 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 765 kişi yaralandı. Bursa’da ise 4 aydaki kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Nisan ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 44 bin 901 trafik kazasında 26 bin 281 kişi yaralandı, 258 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 159 bin 132 kazada 782 kişi hayatını kaybetti, 91 bin 621 kişi yaralandı. Kazalardan 64 bin 7’sine sürücü, 7 bin 13’üne yaya, 454’üne yolcu ve 216’sına yol kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan bin 821 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. ’Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere’ giren bin 877 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 300 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023’ün ilk 4 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 444 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 580 sürücü de kazalara sebep oldu.

CEZA YAĞDI

Yılın 4 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 688 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 4 bin 41 yolcuya da ceza kesildi. 595 bin 188 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 2 milyon 747 bin 527 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 44 bin 480 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 267 bin 118 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

BURSA’DA 27 CAN KAYBI

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 4 ayında meydana gelen kazalarda Ankara’da 41, İstanbul’da 55, İzmir’de 39 ve Bursa’da 27 kişi hayatını kaybetti. Bursa’da geçtiğimiz Nisan ayında 640 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 6 kişi hayatını kaybederken yaralanan 956 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 4 aylık döneminde ise 2 bin 204 yaralamalı kaza meydana geldi. 27 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 bin 147 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

