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  4. 4 bin 700 saman balyası yanan çiftçinin zararı yaklaşık 50 bin TL

4 bin 700 saman balyası yanan çiftçinin zararı yaklaşık 50 bin TL

14.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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4 bin 700 saman balyası yanan çiftçinin zararı yaklaşık 50 bin TL

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki gün önce çıkan yangında 4 bin 700 saman balyası yanarak kül oldu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki gün önce çıkan yangında 4 bin 700 saman balyası yanarak kül oldu. Çiftçi Ali Söbe’nin yangın sonrasındaki zararının yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesine bağlı Sultan Sazlığı Mezrasında çıkan yangında 4 bin 700 balya saman yanarak kül oldu. çiftçi Ali Söbe, itfaiye ekiplerinin ilk olarak önlem aldığını ardından söndürme işlemlerine başladığını anlattı. Yangında 4 bin 700 saman balyasının yanarak kül olduğunu ifade eden Ali Söbe, kaybının ise 50 bin TL civarında olduğunu bildirdi.
Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Ahmet Söbe, bir yıllık birikiminin yangında yanarak kül olduğunu belirterek yetkililerden yardım eli uzatılmasını beklediğini söyledi.

4 bin 700 saman balyası yanan çiftçinin zararı yaklaşık 50 bin TL

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