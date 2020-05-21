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4 bin 803 kişiye 3 milyon TL ödeme yapıldı

AMASYA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korana virüs pandemisin Türkiye’de başladığı günden itibaren ilçede yaşayan 4 bin 803 vatandaşa Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında toplam 3 milyon 747 bin 800 TL ödeme yapıldığını açıkladı.Yaşanılan salgının vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkilerini azaltmak adına yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Demirkale, “Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımız üzerindeki sosyoekonomik etkilerini azaltmak adına 18 Nisan tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi üç faz olarak planlanmıştır” dedi.PTT aracılığıyla 3 bin 291 ihtiyaç sahibine ulaştıklarını aktaran Kaymakam Demirkale, “Planlanan program kapsamında Merzifon Kaymakamlığı olarak bu güne kadar hane başı Bin Türk Lirası olmak üzere PTT Şube Müdürlüğümüz aracılığı ile 3 bin 291 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırılmıştır.

4 bin 803 kişiye 3 milyon TL ödeme yapıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korana virüs pandemisin Türkiye’de başladığı günden itibaren ilçede yaşayan 4 bin 803 vatandaşa Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında toplam 3 milyon 747 bin 800 TL ödeme yapıldığını açıkladı.
Yaşanılan salgının vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkilerini azaltmak adına yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Demirkale, “Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımız üzerindeki sosyoekonomik etkilerini azaltmak adına 18 Nisan tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi üç faz olarak planlanmıştır” dedi.
PTT aracılığıyla 3 bin 291 ihtiyaç sahibine ulaştıklarını aktaran Kaymakam Demirkale, “Planlanan program kapsamında Merzifon Kaymakamlığı olarak bu güne kadar hane başı Bin Türk Lirası olmak üzere PTT Şube Müdürlüğümüz aracılığı ile 3 bin 291 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırılmıştır. Bunu yanı sıra Ramazan ayı münasebetiyle bin 186 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ile şehit ve gazi ailelerimize de hane başı üç yüz Türk Lirası olmak ödemeleri Vakfımız personeli ve vefa sosyal destek gruplarınca adreslerine teslim edilmiştir. Ayrıca 326 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın vakfımıza yapmış olduğu talepli müracaatlarına istinaden Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile 101 bin Türk lirası nakdi yardım yapılmıştır. Bu süreçte toplam 4803 vatandaşımıza 3 milyon 747 bin 800 Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.
Demirkale, Amasya Valiliğinin de desteği ile Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde 76 bin 550 adet koruyucu maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

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