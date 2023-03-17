MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 defa milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses yine yeşil ışık yaktı

4 defa milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses yine yeşil ışık yaktı

17.03.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce dört defa milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in bu seçimlerde de aday olup olmayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Tatlıses, kendisine yöneltilen adaylık sorusuna, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" diyerek yeşil ışık yaktı.

4 defa milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses yine yeşil ışık yaktı

Türkiye, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kilitlendi. Daha önce 4 defa miilletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'in bu seçimlerde de aday olup olmayacağı gündeme geldi.

Daha önce 4 kez AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği bir röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

ADAYLIK İÇİN SİNYALİ VERDİ

Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" ifadelerini kullanarak adaylık için sinyali verdi.

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur. Doğum adı İbrahim Tatlı'dır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.

İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı.

İbrahim Tatlıses 3

1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü. Zira artık Tatlıses'in yeni hayat arkadaşı Derya Tuna'yla tanıştı ve Tatlıses'in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses 4

Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildiAşk iddiaları gündemdeydi! Burcu Özberk Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi ilan edildi
'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...''Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'
Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses yılmaz tatlıses

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.