4 defa milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses yine yeşil ışık yaktı

Türkiye, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kilitlendi. Daha önce 4 defa miilletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'in bu seçimlerde de aday olup olmayacağı gündeme geldi.

Daha önce 4 kez AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği bir röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

ADAYLIK İÇİN SİNYALİ VERDİ

Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" ifadelerini kullanarak adaylık için sinyali verdi.

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de Şanlıurfa'da doğmuştur. Doğum adı İbrahim Tatlı'dır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.

İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı.

1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi. 1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü. Zira artık Tatlıses'in yeni hayat arkadaşı Derya Tuna'yla tanıştı ve Tatlıses'in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.

Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

