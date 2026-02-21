İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan apar topar çıkartıldı! Fragmandan bile atıldı

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

17.02.2026 günü saat 02.00 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonda; İsmail Hacıoğlu’nun evinde 33 gram gelen marihuana ele geçirilmişti. Hacıoğlu; kan, kıl örneklerinin ve ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.

OYUNCU ARAYIŞI BAŞLADI

Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin kadrosundan apar topar çıkartıldı. Hacıoğlu'nun yerine yeni bir oyuncu arayışı başladı.

Cennetin Çocukları dizisinin saatler önce yayınlanan 23. bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu'na yer verilmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

HİKAYE DEĞİŞİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cennetin Çocukları dizisinin daha önce çekilen ve stokta bulunan iki bölümü yayın takvimi doğrultusunda ekrana gelecek. Hacıoğlu yalnızca daha önce tamamlanan bu bölümlerde izleyici karşısına çıkacak. Bu iki bölümün ardından dizinin yeni bir senaryo kurgusu ve oyuncu yapılanmasıyla yoluna devam edeceği belirtiliyor.