Emin Alper'in Berlinale ödül konuşması gündemde: "Demirtaş, İmamoğlu..."

Berlin Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) büyük ödüller sahiplerini buldu. Ana yarışmada yer alan iki yerli yapım, festivalin en prestijli ödüllerini kazanarak Türk sineması adına tarihi bir başarıya imza attı.

İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar (Gelbe Briefe), festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı’ya layık görüldü. Başrollerini Özgü Namal, Tansu Biçer, İpek Bilgin ve Leyla Smyrna Cabas’ın paylaştığı film, tiyatro oyunları sonrası işsiz kalan bir sanatçı çiftin hikayesine odaklanıyor.

GÜMÜŞ AYI BÜYÜK JÜRİ ÖDÜLÜ

Gecenin bir diğer önemli ödülü ise Emin Alper’e geldi. Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan gibi isimlerin yer aldığı Kurtuluş, festivalin ikinci büyük ödülü olan Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı.

Yönetmen Emin Alper'in yaptığı ödül konuşması ise sosyal medyayı salladı. Emin Alper konuşmasında "Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerle ilgili. Onların düşünce yapısını anlamak istedim. Ancak, hayatta kalanların durumunu da anlamaya çalıştım. Onlar hakkında çok düşündüm. Öğrendiğim şeylerden biri, en korkunç yalnızlığın, acı çektiğinizde yaşadığınız yalnızlık olduğu. Günbegün haklarınızı kaybettiğinizde, kendi vergilerinizle alınan mermilerle vurulduğunuzda, sizi insan olarak bile görmeyenler tarafından bombalandığınızda; işte o anlarda tamamen yalnızsınız. Böyle kimsenin umursamadığını gördüğünüzde, dünyadaki en yalnız insan oluyorsunuz" dedi.

Emin Alper devamında şu ifadeleri kullanarak dikkat çekti:

"Burada, en azından bu sessizliği yıkabiliriz. Onlara, aslında hiç de yalnız olmadıklarını hatırlatabiliriz. Gazze'de olabilecek en korkunç koşullarda yaşayan ve ölen Filistinliler: Yalnız değilsiniz. Zulüm altında acı çeken İran halkı, Rojava ve Ortadoğu'da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler: Yalnız değilsiniz. Ve benim halkım… Yalnız değilsiniz. Dört yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem. Tayfun, Can ve Mine. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala. Dokuz yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm belediye başkanları. Ve onlara oy veren milyonlarca insan. Yalnız değilsiniz. Yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız."