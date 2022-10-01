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  4. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda "Rafadan Tayfa" çocuklarla buluştu

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda "Rafadan Tayfa" çocuklarla buluştu

01.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda "Rafadan Tayfa" çocuklarla buluştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" karakterlerinin maskotları çocuklara gösteri sundu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda spor müsabakalarının yanı sıra alana gelen çocuklar ve gençler için etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Alanda kurulan sahnede gösteri sunan Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotlarına, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çizgi filmdeki sevilen şarkıları seslendiren maskotlar, çocuklarla oynadı.

Çizgi filmde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izleyen çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Gün boyu gerçekleştirilen gösterilerde ayrıca akrobasi ve illüzyon şovları beğeniyle takip edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İznik rafadan tayfa

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