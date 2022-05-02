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4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

02.05.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, ABD'yi 1-0 mağlup etti

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

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