4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

