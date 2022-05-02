4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ikinci maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ABD'yi 1-0 yendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ikinci maçında ABD ile karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milliler ABD'yi 1-0 mağlup etti. Milli takım dün oynanan maçta da Almanya'yı 2-0 yenmişti.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz