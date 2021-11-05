4 Kasım reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Bir Zamanlar Çukurova mı birinci oldu?

Kıyasıya rekabetin yaşandığı reyting sonuçlarına göre; en fazla izlenen yapım, reytinglerde birinci sırada yer aldı. 4 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de Üç Kuruş (Tekrar), ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, FOX TV'de 7. Koğuştaki Mucize ve TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi.

4 KASIM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

4 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.



