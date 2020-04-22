4 kuşak pastırmacıdan, pastırmanın püf noktaları

Kayseri'nin geleneksel lezzeti olan pastırma satışlarında Ramazan ayına 2 gün kala hareketlilik yaşanıyor.

4 kuşak pastırmacılık yapan Ekrem Danacı, Ramazan ayında Kayseri'nin vazgeçilmez yiyeceğinin pastırma olduğunu belirterek, "Pastırmaya her seneki gibi insanlarımız rağbet gösteriyor. Her ne kadar bu dönem virüs ortamı olsa da yine de insanlarımız pastırmadan vazgeçmiyor. Kayserimizin pastırması doğal bir pastırmadır. İstanbul'da veya Ankara'da fırında yapıldığı gibi yapılmaz. Bizim damlarımızda yapılır. Yağlı seven yağlı pastırmayı almalı, yağsız seven yağsız pastırma almalı. Bizim Kayseri yöremizde antrikot ile sırtın birleşim yeri dediğimiz tütünlük pastırma en kaliteli en özgün pastırmadır. Ağızda sakız gibi çiğnenmez, ağzınıza attığınızda bu pastırmamız erir gider. Biz müşterimize yağlı pastırmayı tavsiye ederiz. Yağsız alacağım derse yine sırtın antrikot kısımlarından veririz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN MERDİVEN ALTI PASTIRMAYI ANLAMA ŞANSI YOK'

Pastırma alınırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Danacı, "Merdiven altı pastırmalar var. Ne kadar olursa olsun, onlar bizim pastırmamızı tutmuyor. Müşterilerimiz de onların pastırmalarını çok almak istemez. Pastırmada kaliteyi tercih eden imalatçılardan alır. İnsanların merdiven altı pastırmayı pek anlama şansı yok. Pastırma altınla eş değer tutuluyor. Altını bildiğin sarraftan nasıl alırsan pastırmayı da bildiğin pastırmacıdan alacaksın. O zaman sana merdiven altı pastırma verme şansları yok. O yüzden insanlar her zaman için nereden pastırma alıyorsa oradan pastırma almaya devam etsin. Kayseri'de herkesin sarrafı olduğu gibi bir pastırmacısı da olur. Merdiven altı pastırmalar Kayseri'de değil de Ankara veya İstanbul gibi sürümün çok yoğun olduğu, pastırmadan insanların anlamadığı yerlerde satılır" şeklinde konuştu.