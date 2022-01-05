4 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program, yapım birinci oldu?

4 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Her sabah, bir önceki güne ait reytingler açıklanıyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Derinlerdeki Dehşet, Eski Köye Yeni Adet, Güldür Güldür Show gibi birbirinden iddialı yapımlar ve filmler yer aldı. Peki hangi program, yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırılıyor. TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki hangi program, yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum