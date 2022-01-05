4 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program, yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırılıyor. TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması yayınlanmıyor. Peki hangi program, yapım birinci oldu? İşte merak edilenler...

4 OCAK REYTİNG SONUÇLARI





