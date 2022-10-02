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"4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" 7-10 Ekim'de Edirne'de düzenlenecek

02.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali" 7-10 Ekim'de Edirne'de düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen "Uluslararası Balkan Müzik Festivali"nin dördüncüsü 7-10 Ekim tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi destekleriyle düzenlenen festivalde Muammer Ketencioğlu ve Orkestrası, Suzan Kardeş, Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Trakya Ensemble ve Theodosii Spassov sahneye çıkacak.

Konserler Edirne Büyük Sinagogu ile Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

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