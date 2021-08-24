4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali başladı

İZMİR (AA) - 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Antik Çağ'ın gözdesi Efes Antik Tiyatrosu'nda başladı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü Aydın Uştuk, festivalin açılışında, bugüne kadar binlerce seyirciyi sanatla buluşturan organizasyonu yeniden düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından antik tiyatro, Georges Bizet'in "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan iki perdelik Carmen balesine sahne oldu

Tulio Gagliardo'nun müzik düzenlemesini üstlendiği ve rejisör-koreograf Carlos Vilan'ın klasik bale ile flamenkoyu harmanladığı eserde, Burcu Olguner "Carmen", Boğaçhan Bozcaada "Don Jose" ve Çağın Hazar Özideş "Escamillo" olarak eserin başrollerini sahneledi.

Librettosu, Fransız yazar Prosper Merimee'nin yazdığı, Georges Bizet'in bestelediği ve İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı aşk ilişkisini anlatan eser, izleyicilerin beğenisini topladı.

Öte yandan, festivalin ilk etkinliği olarak planlanan Giuseppe Verdi'ye ait La Traviata adlı eserin gösteriminin teknik sorunlar nedeniyle iptal edildiği yerine Carmen balesinin sergilendiği duyuruldu.

