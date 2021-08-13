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  4. 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali tanıtıldı

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali tanıtıldı

13.08.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali tanıtıldı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin programı tanıtıldı.

Bornova Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk, resmi kurum ile sponsor şirketlerin temsilcileri katıldı.

Aydın Uştuk, tüm sanatseverleri görkemli ve renkli programa sahip festivale beklediklerini belirtti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de festivalin bölgenin kültürel gelişimi için büyük önem taşıdığını söyleyerek, etkinliğe katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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