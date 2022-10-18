4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da panellerle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) bünyesindeki İpek Yolu Grubu'nun, TBMM ev sahipliğinde "Kriz Zamanlarında Enerji ve Gıda Güvenliğinin Temini İçin Bağlantılığın Güçlendirilmesi" konulu 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı oturumlarla sürüyor.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen konferansın "Kriz Zamanlarında Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği ve Gıda Güvenliği" panelinde oturumu eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AGİT PA Türk Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan yönetti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, paneldeki konuşmasında, gıda güvenliğinin sağlanması noktasında Dünya Gıda Örgütü ile önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının mevcut gıdaların israfının önüne geçmek olduklarını belirten Gizligider, "Günümüzde küresel düzeyde 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan dünya üzerindeki 828 milyon insanın da son derece trajik bir biçimde açlıkla mücadele etmekte olduğunu biliyoruz. Yine 2.3 milyar kişi sağlıklı gıdaya yetişebilmekte. Her gün yaklaşık 24 bin insan açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani bugün tersine bir aksiyon alamazsa dünyada 24 bin insan açlık sebebiyle ölecek." diye konuştu.

Sürdürülebilir gıda sistemine doğru ulusal yol haritasını hazırladıklarını dile getiren Gizligider, Türkiye'de son 20 yılın 16'sında tarım sektörünün büyüme gösterdiğini, geçen yıl ise 25 milyar dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

Bu yıl beklentinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Gizligider, AB ülkeleri arasında büyükbaş ve küçükbaş olarak toplam hayvan varlığı sayısında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu ifade etti.

Gizligider, Türkiye'nin artık sözleşmeli hayvancılığı başlattığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli ekip, sözleşmeli tarım, sözleşmeli hayvancılık inşallah Türkiye'nin yeni dönemindeki temel hedeflerinden biri. Bu, hem ürün deseninin planlanması, ürün arzının planlanması, hem israfın önüne geçilmesi hem de küresel bir oyuncu olma adına bizim için son derece önemli bir adım. Yine üretim planlamasında bahsetmem gereken bir diğer önemli husus ise 'hangi coğrafyada, hangi toprak yapısında, hangi ürünün yetiştirileceğiyle' ilgili bir yeni planlama içine gireceğiz."

Panelde, Bakü Uluslararası Deniz Ticareti Limanı Genel Direktörü Taleh Ziyadov, Polonya Delegasyonu Başkanı Barbara Bartus, İpek Yolu Grubu Araştırma Misyonu Başkanı Tsogtbaatar Damdin ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt-Bölge Ofisi Gıda Güvenliği Uzmanı Keigo Obara sunum yaptı.

Konferans, "Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma için Enerji Güvenliği" başlıklı panel ile devam ediyor.

