4. Van Denizi Bisiklet Festivali sona erdi

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen 4. Van Denizi Bisiklet Festivali tamamlandı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden, Almanya, İtalya ve İran'dan 250 kişi katıldı.

Van Gölü çevresinde 7 gün süren etkinlikte 450 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, Van Kalesi yanındaki Atatürk Parkı'na ulaşarak parkuru tamamladı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Van Gölü'nün bölge turizmi için önemli bir değer olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Ülkemizin birçok ilinden, Almanya, İtalya ve İran'dan sporcular katıldı. Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çektik, farkındalığı artırmak için pedal çevirdik. Gölün serin sularında yüzdük. Bu eşsiz güzelliği hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Festivale Ankara'dan katılan İbrahim Akıncı ise Van Gölü'nün korunması adına düzenlen festivali anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Festivalin renkli geçtiğini anlatan Akıncı, "Organizasyon çok güzel yapılmış. Güzel zaman geçirdik. Birçok ilçeyi ve tarihi alanları gezme imkanımız oldu. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Betül Yıldız da Van Gölü'nün korunması gereken bir değer olduğunu ifade ederek, "Festivale Muğla'dan katıldım. Geçen sene düzenlenen festivalin güzel geçtiğini duyunca iki arkadaşımla birlikte bu yıl ki festivale katılma kararı aldık. Göle kıyısı bulunan ilçeler çok güzeldi. Çok iyi ağırlandık. Van'ı bu kadar güzel beklemiyordum. Göl gerçekten harika. Van'ı gezip görmek mutluluk vericiydi." ifadelerini kullandı.

