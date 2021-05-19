4 yaşındaki Hira, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs'ı kutladı

IĞDIR ( AA) - Iğdır'da yaşayan ve halk arasında "albino" diye bilinen kısmi albinizm hastası 4 yaşındaki Hira Kayasaroğlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Okuma ve yazma bilmemesine rağmen al bayraklı tişörtüyle kamera karşısına geçerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okuyan minik Hira'nın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ile Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu" şiirini de ezbere bilen Hira, ailesinin desteğiyle çektiği videoyla büyüklerinin bayramını tebrik etti.
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